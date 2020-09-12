Лондон, , 19:05 — REGNUM Испытания вакцины против коронавируса (SARS-CoV-2) в Великобритании, ранее приостановленные из-за болезни одного из добровольцев, возобновила англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca. Об этом 12 сентября говорится в распространенном компанией заявлении.

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«Клинические испытания AZD1222 … возобновились в Великобритании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение было принято после того, как безопасность вакцины подтвердило Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).

Напомним, вакцина AZD1222 была разработана британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее англо-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca прервать исследования заставил возможный побочный эффект у одного из участников клинических испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании.

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