Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Прививка от гриппа поможет организму человека легче перенести грипп и острые респираторные вирусные заболевания, а также снизить риск заболевания двумя инфекциями одновременно — гриппом и COVID-19, считает заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, доктор медицинских наук, профессор Алексей Яковлев.

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Напомним, массовая вакцинация жителей Санкт-Петербурга от гриппа началась в конце августа. Власти города предполагают, что до сезонного подъема заболеваемости в Северной столице вакцинируются от гриппа и ОРВИ 60% населения — 3,2 млн жителей. Таким образом в городе планируют сократить численность заболевших сезонными ОРВИ, течение которых может быть осложнено коронавирусной инфекцией.

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«Уже есть случаи, когда люди одновременно заболевали двумя вирусными инфекциями. Таких случаев пока немного, и точно никто не знает, к чему это может привести. Однако есть серьезные опасения, что такое течение заболевания будет гораздо тяжелее, чем чистая инфекция COVID или просто грипп», — пояснил Яковлев.

По мнению ученого, самая оптимальная вакцина от гриппа — четырехкомпонентная, содержащая два антигена гриппа A и два антигена гриппа B. Однако используемая в настоящий момент в Санкт-Петербурге трехкомпонентная вакцина («Совигрипп», «Флю-м», «Гриппол плюс») также сможет существенно защитить человека в период эпидемического подъема гриппа.

«За многие годы у нас в Петербурге не умер от гриппа ни один пациент, который был вакцинирован. Погибали люди, которые не были вакцинированы. Это лучшее доказательство эффективности вакцинации при гриппе», — добавил медик.

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