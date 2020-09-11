Екатеринбург, , 04:19 — REGNUM Российский препарат «Триазавирин» показал эффективность при лечении COVID-19 в Китае, сообщил 10 сентября вице-президент Российской академии наук Валерий Чарушин на пресс-конференции в Екатеринбурге.

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"Мы обменялись данными и получили информацию о том, что в Китае был утвержден протокол клинического исследования, — сказал академик. — Он («Триазавирин» — ред.) имеет положительный эффект, сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы».

Чарушин добавил, что в исследовании участвовали 245 пациентов с лёгкой и средней степенями тяжести течения болезни. Полученные данные, по его словам, пока официально не подтверждены, а результат китайских учёных нуждается в дальнейшем развитии.

«Триазавирин» — противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По информации от разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа.

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