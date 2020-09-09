Барнаул, , 06:07 — REGNUM Информацию по поводу сроков окончания борьбы с эпидемией коронавируса в России в связи с появлением вакцины корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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"С учёным по этому вопросу нельзя не согласиться. Повсеместное и постоянное использование ряда вакцин является в высшей степени надежным средством профилактики ряда чрезвычайно опасных инфекций.

Так, например, благодаря массовой вакцинации была полностью побеждена натуральная оспа и практически исчез полиомиелит. Не является исключением и SARS-CoV-2. Однако об эффективности вакцинирования заранее судить, наверное, будет преждевременно. Все-таки требуются, прежде всего, время и исследования состояния иммунитета у переболевших и вакцинированных.

Эффективность создаваемых вакцин будет во многом зависеть от напряженности возникающего иммунитета и его стойкости. Если, например, к натуральной оспе и полиомиелиту после вакцинации формируется стойкий пожизненный иммунитет, то в случае с коронавирусом есть закономерные предположения, основанные на примере гриппа, что приобретаемый иммунитет навряд ли окажется продолжительным».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург в интервью «Известиям» рассказал о том, что производство вакцины на уровне 80 млн доз в год позволит справиться с эпидемией коронавируса в России к лету 2021, а если появится еще один надежный препарат такого рода — то и раньше.

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