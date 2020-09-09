Пекин, , 03:52 — REGNUM Астероид был назван в честь знаменитого китайского ученого, главного конструктора китайской лунной программы У Вэйжэня, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Церемония присуждения имени прошла в Пекине, где официально было представлено название «Астероид Увэйжэнь», одобренное Международным астрономическим союзом еще в апреле текущего года.

Астероид за кодовым номером 281 880 был открыт Телескопом околоземных объектов Обсерватории Цзыцзиньшань на востоке Китая.

У является членом Китайской академии инженерии, а также пионером Китая в области исследования глубокого космоса. Он стал лауреатом Всемирной космической премии — высшей награды Международной астронавтической федерации в июне 2020 года.

Астероиды являются единственными небесными телами, которые могут быть названы в честь их открывателей. Сам факт присуждения имени астероиду считается высокой честью для того, в чью честь был назван астероид.