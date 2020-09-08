Токио, , 20:42 — REGNUM В Японии новый тест на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), который сможет выявить коронавирус, а также грипп A и B за 18 минут, поступит в продажу уже в конце 2020 года. Об этом сообщает газета Mainichi со ссылкой на производителя.

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На данный момент результат ПЦР-теста на коронавирус можно получить в течение около 2 часов.

Новый тест разработала Shibuya Corporation совместно с SUDx-Biotec Corporation при Университета Кагосима. По словам производителей, время на осуществление нового теста сократилось за счёт использования новых технологий.

Ожидается, что тест также снизит количество ложных результатов в диагностике коронавируса.

Компании намерены в течение года представить тест в Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии и рассчитывают продать сотни устройств уже в 2020 году.