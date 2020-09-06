Рочестер, США, , 16:06 — REGNUM Исследователь Нишант Малик из Рочестерского технологического института разработал новый математический метод изучения климатических изменений, подтвердивший климатическую версию упадка хараппской цивилизации. Статья с описанием исследования опубликована в журнале Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science.

Учёные занимаются исследованием климатических изменений в прошлом в рамках науки палеоклиматология. Специалистам приходится использоваться косвенные данные для установления климата, господствующего на той или иной территории несколько тысячелетий назад. Например, изучения изотопы кислорода в сталагмитах из пещер в Северной Индии, учёные выводят данные о характере муссонных дождей в этом регионе.

Новый математический метод обработки таких данных, разработанный Маликом, позволяет более точно описывать климатические изменения в прошлом. Для проверки этой модели учёный использовал данные о климате в долине реки Инд во время развития хараппской цивилизации в 3300 — 1300 годах до нашей эры, считающейся одной из древнейших цивилизаций бронзы (наряду с египетской и месопотамской).

Одной из наиболее вероятных причин упадка этой цивилизации учёные считают резкие климатические изменения. Анализ, проведённый Маликом с применением нового метода, показал, что незадолго до упадка хараппской цивилизации в регионе изменился характер муссонных дождей, что подтверждает климатическую теорию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года международная группа учёных опубликовала результаты исследования, показавшего, что освоение сельского хозяйства в хараппской цивилизации произошло без влияния переселенцев из Египта или Месопотамии.

Читайте ранее в этом сюжете: Расшифровка ДНК прояснила происхождения первых земледельцев долины Инда