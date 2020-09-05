Санкт-Петербург, , 20:05 — REGNUM Аппаратно-программный комплекс «Кардиоскрин», позволяющий пациенту самостоятельно провести диагностику сердечно-сосудистой системы, разработали специалисты Санкт-Петербургского университета ЛЭТИ. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 5 сентября профессор кафедры радиотехнических систем ЛЭТИ Александр Красичков.

«Фактически, «Кардиоскрин» — это таблетка от страха», — заявил он.

Имеется в виду, отметил он, что пациенты с проблемами сердца и сосудов зачастую пребывают в постоянном страхе за свое здоровье. Новая система позволит им получить информацию о состоянии своего организма и избежать лишних переживаний. Но в случае, если прибор все же зафиксирует патологию, владелец получит об этом отчетливый сигнал. Это позволит пациенту своевременно обратиться за помощью и сохранить себе жизнь, добавил профессор.

Размер устройства не превышает пяти сантиметров в ширину, а вес составил всего лишь 80 граммов. По словам представителей университета, аппаратом уже заинтересовались эксперты и армейские структуры России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Перми прошло открытие Центра ядерной медицины. Данный комплекс позволит жителям региона получить высокоточную диагностику онкологических заболеваний.