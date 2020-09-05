Тегеран, , 08:06 — REGNUM 3 сентября заместитель министра связи и информационных технологий Ирана Хамид Фаттахи и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин встретились и провели онлайн-переговоры о сотрудничестве в области исследований искусственного интеллекта. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 сентября.

В режиме онлайн состоялось второе заседание российско-иранской группы сотрудничества в области связи и информационных технологий. В ходе онлайн-конференции иранский чиновник выразил заинтересованность Ирана в сотрудничестве с Россией в области искусственного интеллекта, организации электронного правительства, обустройства умного города и развития современного бизнеса.

Говоря о пандемии COVID-19 в мире, Фаттахи отметил, что пандемия привела к более тесному сотрудничеству стран в области связи и информационных технологий.

Указывая на растущие отношения между Тегераном и Москвой, он подтвердил, что министерства обеих сторон проводили ряд встреч в этой связи, при этом наиболее важным результатом этих встреч стали четырехсторонние переговоры между Ираном, Россией, Азербайджаном и Турцией.