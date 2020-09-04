Пекин, 4 сентября 2020, 17:03 — REGNUM Со стартовой площадки на космодроме Цзюцюань успешно осуществлен запуск космического корабля многоразового использования, сообщает 4 сентября пресс-служба Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
Космический аппарат выведен на околоземную орбиту при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F»).
Новый аппарат запущен в космос для испытания различных технологий многократных комических полетов
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Китай запустил в космос специальный зонд, предназначенный для изучения Марса.
Читайте ранее в этом сюжете: SpaceX вывела на орбиту ещё 60 интернет-спутников Starlink
Читайте развитие сюжета: ВВС США: на околоземной орбите обнаружен секретный китайский корабль