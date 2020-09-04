Москва, , 17:01 — REGNUM В России проводятся работы по клонированию ценных животных. Об этом 4 сентября заявил заместитель руководителя Цифровой агролаборатории Сколтех, руководитель проекта «Селекция 2.0» ЦТТ НИУ ВШЭ Роман Куликов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в России есть успешный опыт клонирования. При этом существует уже два засекреченных места, где содержатся клонированные звери.

«Сегодня научились делать даже клонировать огромное количество разных видов животных начиная от редких видов собак и заканчивая хорошими коровами. Мы их умеем клонировать. Есть два секретных места в стране, где клоны уже живут», — рассказал Куликов.

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