Лондон, , 13:30 — REGNUM Приложение, которое может рассчитать примерное время ухода человека из жизни, создали ученые из Университета Восточной Англии. Об этом 4 сентября сообщает The Sun.

По данным издания, при разработке такого «калькулятора» учёными были использованы данные о состоянии здоровья свыше 100 тыс. человек в возрасте старше 60 лет, жизненные показатели которых через каждые шесть месяцев измерялись. Полученная информация была использована для создания 648 «профилей риска», ставшие основой указанного приложения.

Разработанный «калькулятор смерти» использует такие показатели как пол, текущий возраст, индекс массы тела, наличие вредных привычек и хронических заболеваний у человека. Кроме этого, учитываются менее очевидные факторы: давление, уровень холестерина в крови, место жительства и даже расовая принадлежность.

«Это (приложение. — ред.) поможет людям задуматься, как увеличить продолжительность жизни», — приводится в публикации слова главы группы разработчиков приложения Елены Кулинской.

При этом создатели приложения уточняют, что «калькулятор смерти» рассчитывает средние показатели жизни и не учитывает индивидуальные особенности человека. По их словам, главная цель разработки — заставить пользователя думать о своем здоровье.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября ученые Кембриджского университета в Великобритании и Университета Милана в Италии установили в исследовании, что самым главным фактором развития сахарного диабета является избыточный вес.