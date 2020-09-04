Черкесск, , 10:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет создан новый орган для координации научной и образовательной деятельности — Совет по вопросам высшего образования и науки. Вопросы его создания обсудила 3 сентября министр образования и науки региона Инна Кравченко с ректором Карачаево-Черкесского государственного университета Таусолтаном Узденовым.

В состав совета планируется включить представителей вузов и научных организаций Карачаево-Черкесии, а также представителей органов власти. Помимо этого, в совет будут приглашены руководители ряда промышленных предприятий и компаний.

В задачи совета будут входить вопросы координации научной и образовательной деятельности, которую будут осуществлять представители органов местного самоуправления и организаций, действующих в реальном секторе экономики, совместно с представителями системы образования.