Сантьяго, , 10:30 — REGNUM Смещение одного из колец в протопланетном диске тройной звездной системы GW Ориона зафиксировали астрономы, которые работают на комплексе радиотелескопов ALMA, расположенном в чилийской пустыне Атакама. Результаты их исследования 4 сентября опубликованы в журнале Science.

GW Ориона — молодая тройная звездная система, в которой внутренние звезды GW Ori A и GW Ori B вращаются друг вокруг друга на расстоянии одной астрономической единицы. В её планетообразующем диске выделяются три отдельных кольца, внешнее из которых — наиболее крупный подобный объект из всех, наблюдаемых учеными.

Согласно расчетам астрономов, внутреннее кольцо массивного планетообразующего диска системы оказалось значительно смещено относительно внешних колец и относительно трех звезд системы.

При этом группа астрономов из британского университета Эксетера определила, что три звезды GW Ориона также смещены относительно друг друга и в то же время относительно диска. Они полагают, что эта деформация дисков обусловлена несовпадением орбит звезд, которое вызвало «эффект разрыва диска».

В то же время группа астрономов из университета Виктории считает, что такое состояние диска объясняется наличием планеты между кольцами системы. В случае, если подтвердится вторая гипотеза и также подтвердится наличие данной планеты, это будет первая наблюдаемая планета, вращающаяся сразу вокруг трех звезд.

Как передавало ИА REGNUM, 30 августа в отчёте научно-практического семинара SATCON1 сообщили, что активное развёртывание новых спутников на околоземной орбите может оказать экстремальное влияние на возможность астрономических наблюдений с наземных обсерваторий.