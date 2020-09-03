Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Антитела к новому коронавирусу обнаружены у 91% жителей Исландии, переболевших COVID-19, что может развеять наиболее страшные опасения экспертов относительно риска повторных заражений, сообщает 3 сентября Bloomberg.

Поводом для опасений экспертов стало появление повторно инфицированных SARS-Cov-2 людей, в том числе в Гонконге, Италии и США. Подобное развитие вызвало панику по поводу будущего развития пандемии, поскольку многие надеялись на то, что формирования частичного коллективного иммунитета может замедлить распространение коронавируса. Кроме того, создание действенной вакцины также зависит от того, будет ли под ее воздействием в организме устойчивая иммунная реакция.

«Но что, если иммунитет будет сходить на нет, ввергнув человечество в нескончаемый цикл рецидивов? Это же настоящий кошмар», — указывает обозреватель агентства Фердинандо Джульяно.

«К счастью, все может быть не так уж плохо. На данный момент случаев подтвержденных повторных инфекций очень мало, что позволяет предположить, что они могут быть чем-то редким», — отметил он.

Кроме того, по мнению ряда медиков, большинство рецидивов будет носить более легкий, чем первое заражение характер. Ослабление воздействия вируса будет зависеть от того, научится ли организм человека бороться с патогеном, например, путем развития подходящих так называемых Т-клеток.

Ключевой вопрос для оценки риска повторного заражения — у скольких людей вырабатываются антитела и как долго они сохраняются. Некоторые эксперты обеспокоены тем, что только у тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме, иммунный ответ является достаточно значительным и достаточно продолжительным, чтобы вырабатывать адекватные антитела. Если это так, «счастливчики», которые легко перенесли заражение, в том числе большинство детей и молодых людей, будут более уязвимы для повторного заражения.

Тем не менее исследование пандемии в Исландии, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, дает основания полагать, что эти опасения необоснованы. По данным медоков, из более 1,7 тыс. человек, участвующих в исследовании, у 91,1% были обнаружены антитела к коронавирусу. Более того, количество этих антител не сокращалось в течение четырех месяцев. При этом иммунная реакция носила более сильный характер у пожилых людей, которые подвержены большему риску развития более опасной формы коронавируса, и у тех, у кого болезнь протекала в тяжелой форме.

«Тем не менее формирование более массовой иммунной реакции, возможно, является хорошей новостью в плане эффективности той или иной вакцины и, по-видимому, подтверждает, что повторное заражение, по крайней мере, вскоре после первого заболевания, действительно могут быть нечастыми», — указал он.

Джульяно, однако, предостерегает от поспешных выводов о том, что коронавирус более не страшен. Он обращает внимание на то, что, по прогнозам экспертов, для того чтобы остановить распространение вируса необходимо формирование антител приблизительно у 70% населения. В Исландии же этот показатель — менее 1%. В Испании, Великобритании и Италии он еще меньше. Иными словами, многим странам еще далеко до формирования стадного иммунитета.

Кроме того, вполне может быть, что на более длительных временных промежутках выработанный после выздоровления от COVID-19 иммунитет пропадет, но по меньшей мере пока нет причин опасаться худшего.

Напомним, 2 сентября ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын подтвердил информацию о том, что в России выявлено повторное заражение коронавирусной инфекцией. Речь идет о жителе Тувы. В связи с этим Лисицын подчеркнул, что вакцина от коронавируса не может дать стопроцентной гарантии того, что у человека к болезни выработается иммунитет.