Минск, , 13:01 — REGNUM Новый государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик должен обеспечить коллективную работу спецслужб страны. Об этом 3 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Глава государства выразил уверенность, что Вакульчик совместно с главой администрации президента Игорем Сергеенко, который ранее возглавлял КГБ республики, сможет объединить вокруг себя спецслужбы и правоохранительные органы.

Лукашенко охарактеризовал нового главу Совбеза, как надежного, преданного и исполнительного руководителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Александр Лукашенко назначил нового главу Совета безопасности Белоруссии. Им стал бывший председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик. КГБ возглавил Иван Тертель.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко назначил глав Совбеза и КГБ