Стокгольм, , 13:46 — REGNUM В настоящее время ведение исследовательских проектов шведскими специалистами и учёными находится под угрозой. На исследовательские цели ежегодно выделяются миллиарды крон, которые по причине пандемии коронавирусной инфекции могут просто исчезнуть из-за отсутствия или снижения размеров дивидендов по акциям частных компаний, в свою очередь финансирующих проведение научно-исследовательских работ. Об этом 3 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Так, по данным Управления высшего образования Швеции, в прошлом году университеты и колледжи страны получили 5,5 миллиарда шведских крон (€532 млн) на проведение исследований по заказу некоммерческих организации. Однако теперь источники и возможности финансирования для шведских учёных, которыми являются прибыль по дивидендам, сокращается, так как во время кризиса, вызванного пандемией, у компаний сокращается прибыль и товарооборот.

Одной из таких некоммерческих организаций, занимающихся аккумулированием и последующим распределением денежных средств, является «Фонд Валленберга».

«В этом году мы должны были распределить 2,5 миллиарда (€242 млн — прим. ИА REGNUM). Но наша оценка сейчас такова, что нам, вероятно, придётся сократить сумму на 800 миллионов (€164,6 млн — прим. ИА REGNUM). То есть, получается, в следующем году между учёными мы распределим 1,7 миллиарда (€77,4 млн — прим. ИА REGNUM)», — заявил официальный представитель фонда Оскар Стеге Унгер.