Сан-Франциско, США, , 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.

Основателем организации является сам предприниматель. Он объяснил, что, когда животное что-либо нюхает и пытается потрогать пятачком, чип в мозгу записывает поступающее в него импульсы. Маск считает, что опыты Neuralink помогут в лечении неврологических заболеваний.

Миллиардер выразил надежду на то, что уже в этом году компания получит разрешение на право проводить подобные эксперименты над людьми и первый имплант будет вживлен человеку.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа стало известно, что состояние Илона Маска превысило $100 млрд.