Новосибирск, , 17:14 — REGNUM Сотрудники института химии твёрдого тела и механохимии Сибирского отделения РАН (ИХТТМ СО РАН) при поддержке департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Новосибирска изготовили опытную партию масок против вирусов и бактерий из фильтрующего материала мельтблаун с нанесённым наносеребром. Маски уже направлены в ряд организаций для тестирования, сообщили в институте.

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В частности, маски, которые по словам разработчиков, способны «самоочищаться» и эффективны на протяжении десяти часов, направлены в городскую инфекционную клиническую больницу №1 и на космодром «Восточный».

Уточняется, что при очередном посещении космодрома, его руководство проверило инновационные маски на себе. В том числе, они были предложены генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

Разработчики надеются, что найдутся предприниматели, готовые освоить производство инновационного материала для масок, и их будут выпускать уже в промышленных масштабах.