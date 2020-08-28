Москва, , 09:20 — REGNUM На северо-западе Москвы построят новый инновационный центр «Долина Менделеева». Проект одобрен столичным правительством, сообщили в Стройкомплексе.

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Центр разместится в районе Северное Тушино на территории площадью 2,2 га. Комплекс будет состоять из двух корпусов более 28,1 тыс. кв. метров.

На данном участке уже находятся корпуса Российского химико-технологического университета им. Менделеева. При строительстве новых зданий инновационного центра старые здания сохранят.

Как сообщало ИА REGNUM, идея создания «Долины Менделеева» появилась в 2018 году в результате совместной работы Российского химико-технологического университета и Минпромторга.

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