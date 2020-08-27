27 августа 2020 | Время чтения 2 мин

Гатчина, Ленинградская область, , 17:17 — REGNUM В Гатчине, на площадке Опытного завода строительных конструкций в Ленинградской области собрали новый зимовочный комплекс антарктической станции «Восток». Вскоре он будет полностью демонтирован и направлен в порт для погрузки и доставки в Антарктику, передает корреспондент ИА REGNUM.

Современную станцию скоро разберут, чтобы транспортировать ее на конечную точку. Елена Молчанова © ИА REGNUM

Станция «Восток» была основана 16 декабря 1957 года. На данный момент она является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией. Со дня своего открытия станция пережила две реконструкции в 1974 и 1982 годах и три консервации. В настоящее время инфраструктура объекта нуждается в полной замене. Старые здания находятся не только в аварийном состоянии, но и частично или полностью погружены под снег на глубину 3−5 метров.

Общий вес трехэтажного комплекса — 3 000 тонн. Елена Молчанова © ИА REGNUM

Обновление российских антарктических станций ведется по распоряжению президента России Владимира Путина. Изготовление элементов зимовочного комплекса, приобретение необходимого оборудования, техники, транспортных платформ осуществляется за счет средств жертвователя, а за счет средств федерального бюджета страны предусмотрено приобретение вспомогательного оборудования, транспортировки элементов зимовочного комплекса в Антарктиду, его монтаж и пуско-наладочные работы.

Современный комплекс полностью автоматизирован. Елена Молчанова © ИА REGNUM

Контрольная сборка комплекса на базе завода в Гатчине началась 9 мая 2020 года. А в сентябре рабочие приступят к его демонтажу и упаковка для транспортировки в порт и подготовки к отправке в Антарктику.

Современный зимовочный комплекс представляет собой 17-метровое трехэтажное здание в высоту и общим весом в 3000 тонн. В нем располагаются: рабочие и технические зоны, жилые комнаты и зоны отдыха, спортивный зал, изолятор с операционной, кабинеты для исследователей, кухня, столовая и многое другое.

В комплексе предусмотрена современная кухня и комфортная столовая. Елена Молчанова © ИА REGNUM

Большая часть второго этажа отведена под жилые комнаты, которые рассчитаны на одного-два человека. Елена Молчанова © ИА REGNUM

Кабинет начальника станции включает в себя переговорную и комнату для сна. Елена Молчанова © ИА REGNUM

Создание нового зимовочного комплекса станции Восток является одним из основных мероприятий, посвященных 200-летнему юбилею открытия Южного полярного материка русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Кроме того, он позволит России значительно укрепить позиции в Антарктике и стать основой для дальнейших научных прорывов российских ученых.

Одновременно на станции будут находиться до 30 специалистов. Елена Молчанова © ИА REGNUM

Отметим, внутриконтинентальная станция Восток была открыта в 1957 году в районе южного геомагнитного полюса планеты. Ее цель была — организовать геомагнитные и ионосферные наблюдения по программе Международного геофизического года. Место было выбрано не случайно, приблизительно в том месте, где сходятся силовые линии межпланетного магнитного поля, по которым из космического пространства к поверхности планеты «стекают» электрически заряженные частицы солнечной энергии.

Кроме того, ледяной покров толщиной более трех километров, на котором находится станция Восток, привлек внимание гляциологов и климатологов, поскольку полученный ледяной керн по всей толще ледника дает возможность реконструировать изменение температуры воздуха, а также концентрацию различных атмосферных газов за многие тысячелетия в атмосфере Антарктиды.

В дальнейшем оказалось, что станция Восток является и Полюсом холода Земли — именно здесь 23 июля 1983 года был зафиксирован абсолютный минимум температуры приземного воздуха минус 89,20 С.

Здесь будут проводить различные эксперименты и научные изыскания. Елена Молчанова © ИА REGNUM

А экстремальные климатические и географические условия деятельности персонала станции Восток в условиях девятимесячной изоляции от контактов с внешним миром еще в конце 1960-х годов привлекли внимание специалистов в области космической биологии и медицины, так как они моделируют условия длительных космических полетов.