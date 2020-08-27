Симферополь, , 13:21 — REGNUM Центральную площадь византийского средневекового города нашли археологи, работающие в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ).

Раскопки проводятся в средневековом городище Эски-Кермен. Археологи впервые открыли главную площадь, работая в пещерных городах горного Крыма.

«Специалисты распознали внешний вид главной базилики и нашли множество предметов быта», — отметили в вузе.

Центральную площадь шириной 5 м, располагавшуюся перед базиликой, окружали двухметровые каменные блоки. Строители вымостили её плитами. За площадью находились двухэтажные дома с черепичными крышами.

Улицы в Эски-Кермен были шириной до 4,8 м, по меркам средневековья это были крупные проспекты. На улицах было множество построек. Здесь нашли фрагменты керамики, обломки черепицы, украшения и аксессуары из бронзы и орудия труда, сделанные из железа.

Эски-Кермен, располагавшийся на горном плато, предположительно построили в конце VII века н.э. В первой половине ХII века его разрушили золотоордынские войска эмира Ногая. Город населяли до 3 тыс. человек.

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