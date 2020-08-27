Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе решение арбитражного суда Ростовской области и отказал в удовлетворении иска к продюсерском центру «Арчер Мьюзик Продакшнс» от дистрибьютора алкогольной продукции ООО «Глобал Вайн Дистрибьюшен».

Компания хотела принудить исполнить лицензионный договор на использование товарного знака «BUZWINE» и обязать телеведущую Ольгу Бузову прорекламировать их вино, несмотря на ее отказ. Об этом ИА REGNUM рассказала адвокат продюсерского центра Александра Бакшеева.

В суде в очередной раз обратили внимание, что дистрибьютер реализовывал алкогольную продукцию до государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак Buzwine.

«Ранее представитель истца сообщила о том, что дистрибьютор рассматривает возможность отказа от иска со своей стороны. Однако в дальнейшем никакого заявления об отказе от иска не поступило. А позже ООО «Глобал Вайн Дистрибьюшен» подало апелляционную жалобу», — уточнила адвокат.

В итоге суд апелляционной инстанции признал решение суда первой инстанции в полной мере законным и обоснованным.

«У суда не было никаких оснований для удовлетворения жалобы. Результатом судебного процесса мы остались довольны»,— подытожила адвокат Бакшеева.

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