Москва, , 10:03 — REGNUM Врио ректора Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, который ранее покинул Виктор Гришин, назначен ректор Государственного университета управления (ГУУ) Иван Лобанов. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

«С 28 августа врио ректора назначен Лобанов Иван Васильевич», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Также там сообщили, что Виктор Гришин покинул занимаемый им пост по собственному желанию, при этом приказ о назначении врио ректора были подписан ранее 26 августа.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Виктор Гришин, находившийся на посту ректора Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова с 2008 года, покинул эту должность.

Напомним, Виктор Гришин — доктор экономических наук, специалист по региональной экономической политике в России, который трижды избирался депутатом Госдумы. В период с 2002 по 2007 гг. являлся главой комитета Госдумы по делам Федерации и региональной политике.