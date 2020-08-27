Москва, , 03:08 — REGNUM Население планеты сможет вернуться к обычной жизни на фоне завершения пандемии коронавируса в середине 2021 года. Такое мнение выразил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор Михаил Пальцев, сообщается на странице «СтопКоронавирус» в социальной сети Facebook.

Михаил Пальцев «Если исходить из того, что летом заболеваемость спала, и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона — весна, осень, весна. К лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни».

По словам ученого, все крупные эпидемии, от которых страдало человечество, имели три волны. При этом вторая волна — самая сильная, а третья — самая слабая, поскольку организму становится легче одолеть инфекцию.

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Кроме того, Пальцев подчеркнул, что для получения коллективного иммунитета необходимо, чтобы инфекцией переболело около 60 процентов всех людей, а когда этот показатель достигает 95 процентов, вирус гибнет.

При этом академик предупредил, что все изложенное является гипотезой и поведение SARS-CoV-2 нужно изучать, а также исследовать статистику.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заявил, что миру следует готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса.

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