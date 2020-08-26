Токио, , 09:24 — REGNUM Колонии бактерий деинококков могут пережить в суровых космических условиях перелет протяженностью несколько лет. Результаты эксперимента японских ученых на борту МКС опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Отмечается, что в 2018 году ученые обнаружили, что на высоте 12 км над землей, несмотря на проникающую солнечную радиацию, существуют бактерии Deinococcus.

После этого ученые решили выяснить, смогут ли эти бактерии выжить в открытом космосе. Для этого они поместили высушенные Deinococcus на внешние панели космического модуля «Кибо» на МКС.

Выяснилось, что все агрегаты Deinococcus размером более 0,5 мм частично выжили в условиях космоса. Гранула толщиной более 0,5 мм может прожить на поверхности космического корабля от 15 до 45 лет, подсчитали ученые. Этого достаточно, чтобы перенести межпланетное путешествие, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), напечатали на биологическом 3Д-принтере бактерии кишечной палочки, а также проверили реакцию бактерий на антибиотики в космических условиях.

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