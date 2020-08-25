Москва, , 21:43 — REGNUM Россия впервые обзавелась метеорологическим спутником «Электро-Л», который будет работать на геостационарной орбите над Атлантическим океаном, сообщает 25 августа корпорация «Роскосмос».

Космический аппарат будет двигаться по геостационарной орбите на высоте 35 786 километров.

Подчёркивается, что ранее Россия не имела ни одного геостационарного метеоспутника, работающего над Атлантикой.

«25 августа в 00:00 мск завершен маневр по переводу российского спутника «Электро-Л» № 2 из точки стояния 76 градусов восточной долготы в точку 14,5 градуса западной долготы. Время перевода составило около 35 суток. Бортовая аппаратура космического аппарата работает в штатном режиме», — указано в сообщении «Роскосмоса».

Уточняется, что ранее спутник находился на орбите, проходящей над Индийским океаном.

Подчеркивается, что главной задачей космических аппаратов системы «Электро» является обеспечение Росгидромета, Минобороны РФ и других российских ведомств оперативной метеорологической информацией как в региональном, так и в глобальном масштабе, необходимой для анализа условий полетов авиации и контроля чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, спутники этого типа ретранслируют сигналы от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

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