Москва, , 15:40 — REGNUM Лекарственная форма витамина В1 — кокарбоксилаза — в высоких дозах может негативно влиять на клетки рака лёгких, не затрагивая здоровые человека, выяснили учёные Московского государственного университета.

Специалисты отмечают, что кокарбоксилаза является фармакологической формой витамина В1, широко применяемой в медицине при диабете, печёночной, почечной и сердечной недостаточности и других заболеваниях.

Связываясь с белками-ферментами, кокарбоксилаза влияет напрямую на углеводный обмен и опосредованно на синтез нуклеиновых кислот, белков и липидов, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, оригинальный способ борьбы с раковыми опухолями, возвращающий макрофагам их иммунные свойства, нашли ученые Гарвардского университета (США). По мнению ученых, разработанное средство может повысить эффективность применения химиотерапии при лечении рака.

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