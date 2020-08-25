Тбилиси, , 14:18 — REGNUM Осадки, подобные тем, что прошли в Тбилиси, ранее за последние 20 лет были зафиксированы только пять раз. Об этом сообщает Национальное агентство окружающей среды.

Синоптики опубликовали данные о дождях, которые обрушились на столицу страны в воскресенье, 23 августа. Сильнее всего ливни были в районе Варкетили. Там зафиксировали 28 мм осадков в течение суток и 15 мм за час, когда дождь шел интенсивней всего. Станция, расположенная в районе Вашлиджвари, показала, что там за сутки выпало 19 мм осадков, а за час наиболее интенсивного ливня — 7,2 мм.

В других районах дожди были не такими сильными.

Сообщается, что за последние 20 лет наблюдений погоды в грузинской столице выпадение 28 мм осадков в течение суток не является очень редким явлением. Но выпадение 15 мм воды за час — результат, который был зафиксирован за это время только пять раз.

Стоит отметить, что на прошлых выходных ливни прошли над большей частью Грузии. В ряде районов из-за больших потоков воды были подтоплены улицы.

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