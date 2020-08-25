Владимир, , 13:35 — REGNUM Во Владимирской области 25 августа подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Из них пять случаев выявлено в Гусь-Хрустальном, четыре — во Владимире, по три — в Меленках и Муроме, по два — в Коврове и Суздале, по одному — в Вязниках, Гороховце и Красной Горбатке.

Всего в области зарегистрированы 6159 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5383 пациента, в том числе 18 человек — за последние сутки. Скончались 193 человека.