Москва, , 05:42 — REGNUM Сотрудники Роспотребнадзора приступили к исследованиям летучих мышей на наличие коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Научные сотрудники Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора проводят масштабное исследование на наличие коронавирусов у летучих мышей, обитающих в разных регионах РФ: в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа», — сообщили в ведомстве.

Предполагается, что исследование поможет выяснить распространенность различных коронавирусов среди видов летучих мышей, обитающих в различных регионах России. Также ученые постараются выяснить степень родства инфекций с уже известными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские ученые предположили, что коронавирус SARS-CoV-2 мог появиться в Китае еще в 2012 году. Они выявили в заметке одного из китайских медиков информацию о заболевании у горняков, имевшем сходные симптомы с COVID-19.

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