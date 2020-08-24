Посёлок Соловецкий, Архангельская область, , 22:26 — REGNUM Летняя школа Северного Арктического федерального университета (САФУ) проводит исследование Святого озера на Большом Соловецком острове на содержание серебра. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Как рассказала руководитель школы, заместитель директора интеллектуального центра — научной библиотеки САФУ Светлана Тюкина, одно из направлений работ школы в этом году — исследование Святого озера на Большом Соловецком острове на содержание серебра. Таким образом, исследователи проверяют прошлогоднюю гипотезу о повышенном содержании серебра в соловецких водоемах.

Также вода в Святом озере изучается на уровень содержания бактерий — это связано с вероятным сливом сточных вод в озеро. Результаты исследований будут переданы в фонд развития архипелага.

«Студенты разрабатывают проект, посвященный тому, как можно сократить антропогенное воздействие на водоемы и уменьшить приносимый им вред», — рассказала Светлана Тюкина.

Летняя школа организована Фондом развития САФУ на средства гранта, выделенного агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области.