Берлин, , 15:29 — REGNUM Учёные до сих пор не определились точно, что именно послужило источником возникновения коронавируса SARS-CoV-2, пишет немецкое издание Das Erste.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Так, например, существует целый ряд исследований, свидетельствующих о появлении этого вируса за месяцы до его выявления в китайском Ухане.

Отмечается, что врач Михель Шмитт из Франции обнаружил признаки коронавирусной инфекции у своих пациентов ещё в середине ноября прошлого года, а после у пациентов обнаружили антитела к COVID-19.

Учёный из Кембриджского университета (Великобритания) Петер Форстер проанализировал распространение коронавируса и пришёл к выводу, что он возник в период с сентября по декабрь 2019 года. Вероятным местом появления назван Китай или близкие к нему азиатские страны, пишет Das Erste.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) закончили свою работу на территории Китая и продолжают изучение происхождение вызывающего COVID-19 коронавируса.

Также в ВОЗ отметили, что результатом данной миссии станет разработкам специалистами ВОЗ и КНР документа, посвященного исследованиям и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ, в которую войдут эксперты из Китая и других стран.

Читайте также: Ученые считают, что коронавирус мог появиться в Китае еще в 2012 году