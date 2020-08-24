Нур-Султан, , 14:27 — REGNUM Школьникам в Казахстане не обязательно носить перчатки, но обязательно надевать маску. Об этом 24 августа заявил официальный представитель министерства здравоохранения республики Багдат Коджахметов на брифинге.

«Это фейковая информация в социальных сетях. Она не соответствует действительности», — сказал представитель минздрава. Он добавил, что дети болеют COVID-19 редко, но могут являться переносчиками коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане выявили 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом среди детей. Среди новорожденных диагноз нашли у 111 детей. Отметим, большинство школьников в республике начнут новый учебный год в дистанционном формате.

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