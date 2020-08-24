Москва, , 13:28 — REGNUM Проект Moscow Workshops, зародившийся на кампусе московского Физтеха, запускает международные сборы по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту Discover the World Programming Workshop 2020. Обучающая программа составлена для студентов, которые хотят подготовиться к соревнованиям или начать свой путь в продвинутом кодинге. В сборах примут участие сотни студентов из более чем 10 стран мира, сообщает пресс-служба образовательного проекта Moscow Workshops.

Сборы пройдут дистанционно с 5 по 12 сентября 2020 года. За это время участники пройдут пять соревновательных раундов, в каждом из которых — от 8 до 13 задач и всего пять часов на их решение. Участники будут слушать лекции и делать разборы заданий вместе с тренерами, погрузятся в изучение искусственного интеллекта и пройдут трек по soft skills (надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми).

Все участники будут поделены на дивизионы по уровню сложности, где A/B — это сложный уровень ведущих соревнований по программированию, в котором задачи и лекции будут на английском языке. Дивизионы C и D подойдут для начинающих и «продолжающих», обучение в них пройдет на русском языке. Участвовать в сборах можно в одиночку или собрав команду до трех человек. Попробовать свои силы смогут все, кто владеет хотя бы одним языком программирования.

В первый день сборов пройдет бесплатная конференция по soft skills, где участникам расскажут, как развивать эмоциональный интеллект, справляться с трудностями, а также как составить привлекательное резюме и найти хорошую работу по душе. Отдельные два блока лекций будут посвящены стажировкам — где их искать, как эффективно проходить и на что обращать внимание. В последний день участники погрузятся в технологии искусственного интеллекта в рамках отдельного трека.

Преподавать на сборах будут опытные тренеры: главный судья и модератор контестов Олег Христенко; тренер команд МФТИ — золотых медалистов ICPC Михаил Тихомиров; профессор ИТМО, тренер 7 чемпионов мира ICPC Андрей Станкевич и финалист ICPC 2014, победитель KPI-Open 2013, со-тренер команд-медалистов ICPC МФТИ Филипп Рухович.

Выездные сборы Moscow Workshops в этом году в дистанционном режиме уже прошли в Москве, Китае. В прошлом году сборы охватили Оман, Владивосток, Гродно (Белоруссия), состоялись на берегах Байкала и озера Иссык-Куль (Киргизия), прошли в Сингапуре и Риге. За 7 лет в сборах Moscow Workshops уже приняли участие 3,5 тысячи студентов из 60 стран.