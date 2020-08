Дейвис, , 08:43 — REGNUM Некоторые морские млекопитающие и приматы, классифицируемые как «находящиеся под угрозой» виды животных, потенциально восприимчивы к коронавирусу нового типа. Об этом говорится в исследовании Калифорнийского университета в Дейвисе, опубликованном изданием Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нём информирует портал Medical Xpress.

Учёные посредством геномного анализа сравнили основной клеточный рецептор вируса у людей и различных видов животных. Это ACE2 — ангиотензинпревращающий фермент-2, который обычно присутствует во многих типах клеток и тканей, в том числе в клетках эпителия носа, рта и лёгких. Проникновение вируса в человеческие клетки происходит при задействовании 25 аминокислот этого белка.

Первый автор статьи и научный сотрудник Калифорнийского университета в Дэвисе Джоана Дамас пояснила, что наибольший риск заражения новым коронавирусом грозит животным, у которых все 25 аминокислотных остатков соответствуют человеческому белку ACE2.

Это, например, западная равнинная горилла, суматранский орангутан и белощекий хохлатый гиббон — виды приматов, которым угрожает исчезновение. В группу повышенного риска попали серые киты и афалины, китайские хомяки.

В целом почти 40% видов, которым потенциально угрожает SARS-CoV-2, наделены статусом «находящиеся под угрозой» по классификации Международного союза охраны природы.

«Мы надеемся, что эти данные послужат основой для практики, защищающей здоровье как животных, так и человека во время пандемии», — отметил ведущий автор исследования Харрис Левин.

Средний риск заражения выявлен для кошек, коров и овец, низкий — для собак, свиней и лошадей. Авторы исследования предупредили также, что их прогноз пока не подтверждён данными экспериментов.