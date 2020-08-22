Нур-Султан, , 10:07 — REGNUM Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов оценил вакцину от SARS-CoV-2, разработанную казахстанскими учеными. Соответствующее заявление министр образования республики сделал 21 августа, сообщает Zakon.kz.

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По словам Аймагамбетова инактивированная и субъединичная вакцины от коронавируса, разработанные казахстанскими исследователями, включены в реестр Всемирной организации здравоохранения. Относительно инактивированной вакцины министр сообщил, что доклинические испытания вакцины завершены. Около 25 дней назад разработчики вакцины добровольно вакцинировались и по иммуноглобулину M и G виден «очень взрывной рост антител».

Аймагамбетов отметил, что в ходе доклинических испытаний было обращено внимание на пирогенность (способность вакцины вызывать лихорадочную ответную реакцию — ИА REGNUM), а также — аллергенность испытанной вакцины, и «предварительные результаты очень хорошие».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что специалисты из Казахстана планируют посетить Российскую Федерацию в целях изучения вакцины от коронавируса.

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