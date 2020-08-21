Ташкент, , 12:16 — REGNUM Вооруженное нападение на сотрудников узбекистанской компании «Согдиана транс» обсудили главы МИД Афганистана и Узбекистана Абдулазиз Камилов и Ханиф Атмар, сообщили 21 августа в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Афганский министр отметил, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование обстоятельств вооруженного нападения. Камилов, в свою очередь, попросил усилить охрану сотрудников компаний Узбекистана.

Напомним, 20 августа в афганской провинции Балх вооруженные боевики обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники «Согдиана транс». В результате погиб один военнослужащий Афганистана, один работник узбекистанской компании был ранен.

Отметим, «Согдиана транс» входит в структуру «Узбекистанских железных дорог». Специалисты из Узбекистана занимаются в Афганистане реализацией проекта железной дороги Хайратон — Мазари-Шариф.