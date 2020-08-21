Москва, , 09:05 — REGNUM На космодроме «Восточный» планируют построить отдельную стартовую площадку для запусков новой двухступенчатой ракеты «Амур» на сжиженном природном газе. Это следует из данных тендера, опубликованных 21 августа на сайте госзакупок.

Под новую ракету «Амур» с возвращаемой первой ступенью планируется построить новый технический комплекс для обслуживания носителя и стартовую площадку. Планируется, что стартовый стол ракеты сможет обеспечить до 15 пусков в год.

Отмечается, что многоразовое использование блока первой ступени ракеты-носителя «Амур» будет обеспечиваться за счет системы динамической посадки. Приземлившийся блок доставят в район старта для последующих запусков.

Многоразовое использование первой ступени позволит снизить себестоимость запуска до $22 млн. Ракета «Амур» будет двухступенчатой. Она сможет выводить на орбиту до 12 тонн грузов.

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