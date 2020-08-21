Тегеран, , 08:14 — REGNUM 20 августа министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари-Яхроми заявил, что до конца текущего иранского года (завершится 20 марта 2021 года) будут запущены пять спутников при координации и посредничестве министерства обороны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам Азари-Яхроми, министерство ИКТ должно реализовать 10 программ, большинство из которых осуществляются в аэрокосмической сфере, киберпространстве. Он отметил, что в настоящее время предпринимаются усилия по активизации Интернета пятого поколения в пяти районах Тегерана.

Говоря о развитии искусственного интеллекта в Иране, Азари-Яхроми подчеркнул, что на повестке дня стоит использование иранского суперкомпьютера, который входит в число 500 лучших в мире. «Этот суперкомпьютер необходим для мгновенной обработки информации и достижения результатов в области развития искусственного интеллекта», — отметил он.