Москва, , 02:14 — REGNUM Российское военно-историческое общество (РВИО) и издательство «Вече» выпустили научно-популярную монографию доктора исторических наук, профессора, члена Союза писателей России, политического обозревателя ИА REGNUM Анатолия Кошкина «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн».

Анатолий Кошкин. «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн». М., 2020

В аннотации к книге говорится:

«В книге профессора-востоковеда на документальной основе показана политика милитаристской Японии в отношении Советского Союза накануне и в годы Второй мировой войны. Раскрытие стратегических и оперативных планов, комплекса мероприятий по подготовке к войне против СССР в 1931—1945 гг. дает возможность глубже понять характер агрессивных замыслов японского руководства, вскрыть причины провала так называемой стратегии «спелой хурмы», предусматривавшей вероломное нападение на нашу страну в случае ее поражения в войне против гитлеровской Германии, а также опровергнуть фальсифицированную версию о якобы «честном выполнении Японией японо-советского пакта о нейтралитете 1941 года».

Рассматриваются переговорные перипетии навязанного японским правительством так называемого «курильского вопроса». Книга выпущена к 75-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». В своем представлении монографии читателям помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский отмечает: «В свете приведенных автором фактов всякая мысль о возможной вине Советского Союза в нарушении мнимого японского нейтралитета становится несостоятельной, а следовательно, неприемлемы любые современные спекуляции на тему незаконности, будь то с юридической или с моральной стороны, возвращения Россией в победном 1945 году территорий, утраченных ею по итогам Русско-японской войны» 1904 — 1905 годов».