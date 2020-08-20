Вашингтон, , 21:07 — REGNUM Растущий уровень утечки воздуха на МКС не угрожает экипажу орбитальной станции, но требуется найти место утечки и установить возможность ремонта, сообщает 20 августа американское аэрокосмическое агентство NASA.

«Уровень немного возрос, поэтому специалисты составляют план определения источника утечки, изоляции и возможного ремонта. Утечка пока не превышает допустимых рамок и не представляет угрозы экипажу Космической станции», — указано в сообщении.

Для определения источника утечки в ближайшие дни на станции будут задраены люки всех отсеков, чтобы «внимательно отследить уровень давления воздуха в каждом отсеке». Единственный на МКС астронавт США Крис Кэссиди с пятницы по воскресенье будет переведен в российский модуль «Звезда».

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