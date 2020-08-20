Пермь, , 17:34 — REGNUM Сегодня, 20 августа, в Перми состоялось открытие вторых ежегодных Пермских научно-образовательных чтений «История Императорского дома Романовых». Для гостей мероприятия организовали стендовую выставку «Русское присутствие в Святой Земле» и конференцию «Ратный подвиг и подвиг милосердия представителей Императорского Дома Романовых».

Как сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края, события стали первыми в серии научно-общественных и благотворительных мероприятий памяти великого князя Михаила Александровича и представителей Российского императорского дома, которые пройдут с 20 по 23 августа в Перми. В этом году они посвящены ратным подвигам и благотворительной деятельности членов императорской династии. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова провела для гостей экскурсию по стендовой выставке. Экспозиция рассказывает об истории Императорского православного палестинского общества (ИППО) и русском присутствии на Ближнем Востоке, об августейших подвижниках и благотворителях — первом председателе ИППО великом князе Сергее Александровиче и его супруге великой княгине Елизавете Федоровне, а также об истории русского паломничества на Святую землю и в Барград.

Открывая конференцию, с приветствием к гостям и участникам чтений обратились глава Пермского края Дмитрий Махонин, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, Анна Громова и первый заместитель руководителя администрации главы Чеченской Республики Джамбулат Умаров.

«Я рад приветствовать вас в Прикамье. История Дома Романовых неразрывно связана с Пермской землей. У нас ежегодно проходит ряд мероприятий, посвященных сохранению истории царской семьи. Отдельные слова благодарности хочу выразить Анне Витальевне Громовой, которая уделяет большое внимание Пермскому краю. Вместе с вами, владыкой Мефодием и Пермской епархией мы ведем большую работу по восстановлению памяти Дома Романовых в нашем регионе, сохранению их культурного и духовного наследия», — обратился Дмитрий Махонин к участникам конференции.

Анна Громова отметила, что в этом году в Пермском крае собрались представители экспертного сообщества из пяти регионов России, в том числе из Орла, Брянска, Курска и Чеченской республики. Эти земли хранят память о князе Михаиле Александровиче как об известном общественном деятеле, военачальнике. «Благодаря гостеприимству пермяков и поддержке правительства Прикамья мы осуществим целый ряд мероприятий, посвященных 300-летней истории Дома Романовых. Нужно опираться на созидательную составляющую нашей истории. Не нужно останавливаться на печальных событиях 1918 года. Мы должны говорить о трудах, воинских подвигах и меценатстве представителей царской семьи. Это необъятные темы, которые интересны всем возрастам. Самое главное, что пермяки объединили представителей пяти регионов. Сегодня наши ученые могут вести диалог и обсуждать важные темы», — рассказала она.

Джамбулат Умаров в своем обращении передал теплые слова приветствия от имени главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. «Очень надеюсь, что такие мероприятия послужат укреплению нашей многонациональной и многоконфессиональной Отчизны. Благодарю вас за то, что вы нашли время и возможности, чтобы посвятить себя этому благородному делу», — отметил он.

В рамках международной конференции «Ратный подвиг и подвиг милосердия представителей Императорского дома Романовых» с докладами выступили ведущие историки, архивисты, краеведы, исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Орла, Омска, Брянска и Чеченской республики. Выступления были посвящены участию представителей Императорской Фамилии в Первой мировой войне, военной службе великого князя Сергия Александровича, деятельности великого князя Михаила Александровича на посту командира Кавказской туземной конной дивизии и в благотворительных учреждениях, созданных в Перми под покровительством Императорского Дома Романовых.

В ходе конференции была представлена научная концепция будущего музея памяти великого князя Михаила Александровича в поселке Локоть Брянской области (бывшее Великокняжеское имение Брасово), который фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» создает при поддержке правительства Брянской области.

Директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов презентовал сборник материалов по итогам научно-образовательных чтений «История Императорского дома Романовых», состоявшихся в 2019 году.