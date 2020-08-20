Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Американское космическое агентство NASA следит за аномальной областью в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой. Об этом сообщается на сайте NASA.

«Последние данные показывают, что долина аномалии или область минимальной напряженности поля разделилась на две доли, что создает дополнительные проблемы для спутниковых миссий», — говорится в сообщении.

Накануне, 19 августа, над двумя континентами было замечено расширение огромных размеров с пониженной магнитной напряженностью. По словам ученых, аномальная область продолжает расширяться на запад, а магнитное напряжение в ней падать.

Специалисты отмечают, что причина возникновения аномалии — наклон оси Земли и поток расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра.

Как сообщало ИА REGNUM, российские учёные разрабатывают независимую от спутников систему навигации. В этом случае для определения координат объекта не используется космическая геолокация.

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