Салехард, , 10:55 — REGNUM В южной части Ямало-Ненецкого автономного округа в баженовской свите учёные Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН) нашли предпосылки промышленных скоплений нефти. Об этом сообщает служба связей с общественностью ИНГГ СО РАН.

Карта перспектив нефтеносности баженовской свиты: 1 – месторождения с залежами нефти в баженовской свите; 2 – скважины с испытаниями баженовской свиты на приток; 3 – высокоперспективные территории; 4 – перспективные территории; 5 – малоперспективные территории; 6 – административные границы Www.ipgg.sbras.ru

Выводы сделаны по итогам исследований геологического строения баженовской свиты в Надым-Обском междуречье Западной Сибири.

Как поясняет заведующий лабораторией проблем геологии, разведки и разработки месторождений трудноизвлекаемой нефти ИНГГ СО РАН Михаил Фомин, в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции с каждым годом всё сложнее поддерживать уровень добычи нефти традиционными методами.

«Гигантские и крупные месторождения уже открыты, а разведанные запасы в значительной степени освоены. Возникает необходимость вовлекать в промышленную разработку новые, пока еще недостаточно изученные объекты, среди которых самым сложным, пожалуй, является баженовская свита», — поясняет Михаил Фомин.

На территории ЯНАО на приток нефти черносланцевая толща испытана лишь в единичных скважинах. На юге автономного округа — на Пякутинском, Малопякутинском, Вынгаяхинском, Известинском и Пальниковском месторождениях — открыты небольшие по запасам залежи нефти. По мнению учёных ИНГГ СО РАН, это позволяет предполагать более высокие перспективы нефтеносности баженовской свиты на территории Ямала.

Учёные ИНГГ СО РАН существенно уточнили границы распространения различных типов разрезов баженовской свиты в Надым-Обском междуречье. И пришли к выводу, что в междуречье Надыма и Харампура в баженовской свите можно обнаружить промышленные скопления нефти. Поэтому необходимо провести повторное испытание отложений на приток нефти с помощью современных технологий и методов на Пякутинском, Малопякутинском, Вэнгаяхинском, Еты-Пуровском, Известинском, Пальниковском, Крайнем месторождениях.