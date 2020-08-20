Сеул, , 10:42 — REGNUM На фоне опасений насчет изменения морской экосистемы из-за глобального потепления в Южной Корее ввели в эксплуатацию робота для исследования глубоководной экосистемы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

По их словам, робот, разработанный представителями министерства и Корейского института морских наук и технологий, погрузился на глубину 50 метров у берегов острова Чеджу.

Известно, что основной задачей данного аппарата является съемка морской флоры.

Отмечается, что данные роботы могут опускаться на глубину до 2500 метров, а также использоваться для прокладки трубопроводов и подводных кабелей.