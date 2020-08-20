Москва, , 08:26 — REGNUM Запечатленные российским космонавтом Иваном Вагнером с борта МКС неизвестные объекты могут быть космическим мусором или спутниками Starlink, считают эксперты и ученые Российской академии наук.

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Так, по словам руководителя Института космических исследований РАН Льва Зеленого, снятые объекты, возможно, являются спутниками связи, запущенные SpaceX. Вместе с тем интересным фактом является то, что объекты быстро исчезли, добавил ученый.

«Этому тоже есть объяснение. Мы их видим, когда они отражают солнечный свет. Отражение удерживается недолго», — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь эксперт космической отрасли Иван Моисеев отметил, что объектами могут быть и части мусора, которые отделились от Международной космической станции.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Вагнер заснял на видео пять неопознанных летающих объектов. Космонавт снимал северное сияние над Антарктидой, находясь на долготе Австралии. «На видео вы увидите не только северное сияние», — написал Вагнер. В конце видео появляются пять объектов, летящих параллельно.

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