Тегеран, , 08:23 — REGNUM 19 августа министр образования Ирана Мохсен Хаджи-Мирзаи заявил, что более 500 000 легальных и нелегальных иностранных студентов, в основном афганцев, получают бесплатное образование в Исламской Республике без получения иностранной помощи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам министра, в прошлом семьи студентов были обеспокоены записью своих детей в школы, поскольку этот процесс был чреват препятствиями, но с тех пор, как Верховный лидер аятолла Сейед Али Хаменеи издал указ в этом направлении в мае 2015 года, процесс заметно облегчился, и студенты получили возможность пользоваться теми же образовательными услугами, что и их иранские одноклассники.

Хаджи-Мирзаи рассказал IRNA, что Иран является единственной страной, предоставляющей бесплатное образование более чем 500 000 иностранных студентов. Статистика показывает, что в иранских школах обучается 560 000 иностранных студентов, большинство из которых составляют афганские студенты.