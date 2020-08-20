Тегеран, , 08:23 — REGNUM 19 августа в Иране был проведён общенациональный вступительный экзамен в университеты на текущий учебный год при строгом соблюдении защитных мер в связи со вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

По имеющимся данным, 113 732 человека борются за места в национальных художественных университетах по всей стране. Кроме того, сообщается, что 20, 21 и 22 августа абитуриенты будут соревноваться за поступление в университеты по математике, гуманитарным наукам и иностранным языкам.

В этом году 1 393 233 человека, окончивших высшие школы, приняли участие в общенациональном экзамене под названием «Конкур». Специальные защитные протоколы применяются под наблюдением 7000 медицинских экспертов для обеспечения безопасности подростков, участвующих в общенациональном экзамене.

Согласно данным, 61 человек, заражённый COVID-19, присутствовал на вступительном экзамене, что было подтверждено отчётом министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.