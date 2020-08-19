19 августа 2020 | Время чтения 2 мин

Владимир Станулевич, , 21:44 — REGNUM Раскопки на стройплощадке фирмы «Аквилон» продолжаются. Юрий Хмелисский, сотрудник института археологии РАН, сообщил, что найдено белокаменное основание монастырского забора. Его датируют периодом между 1828 и 1865 годами — на плане 1828 года его нет, а на плане 1865 он уже есть. На известняковые камни, вероятно, была надстроена кирпичная стенка, так как у основания забора много кирпичного боя. Хотя, возможно, основание было надстроено и деревянным забором. Расчищен коробообразный дренаж выводящий воду и стоки с монастырской территории в Северную Двину. Его датируют временем позже XVIII века, так как во время его прокладки пропилили основание деревянной монастырской стены XVIII века, в то же время стена и дренаж был заброшены одновременно, очевидно в XIX веке.

Раскопки на стройплощадке жилого комплекса «Ривер Парк» могут стать одними из крупнейших в истории Архангельска Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сотрудник Института археологии РАН Юрий Хмелисский Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Остатки основания монастырского забора Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Культурный слой за пределами монастырской ограды весьма невелик, около 30 см. Это свидетельство того, что монастырь стоял на отшибе, и вдоль дороги, ведущей от него к центру города, оживленной жизнедеятельности не было. Это подтверждает присутствие в котлованах «Ривер Парка» следов только советского периода. Лишь на северной стороне нынешней улицы Урицкого начиналась городская застройка, в частности на углу набережной и нынешней улицы Урицкого стоял дом купца Мерзлютина. Археологи нашли скромную чернолощеную керамику XIX века и обливную начала XX. Деревянные конструкции будут исследованы на дендрохронологию. Захоронений и костных останков в раскопах не обнаружено.

План местности с привязкой исторических планов монастыря к современной территории

Рисунок части конструкции деревянной монастырской стены XVII-XVIII веков

Археологи сделали привязку исторических планов монастыря к современной местности и археологическим раскопам. На плане обозначена трасса деревянной стены XVII—XVIII веков, и каменной ограды ее заменившей в начале XIX века. Также уточнено положение алтарной части фундамента Михайло Архангельского собора — она расположена под пятиэтажным зданием по адресу набережная Северной Двины дом 4 корп.1. Под жилыми домами локализовано монастырское кладбище. Монастырские постройки, как свидетельствовали фотографии начала XX века и георадарные исследования ВНИИСМИ, вдали от строящихся зданий комплекса «Ривер Парк».

Кадр с Михайло-Архангельским монастырем из фильма 1919 года

Михайло-Архангельский монастырь. На фото виден забор, осование которого обнаружено археологами. Фото начала XX века

Археологи возможно расширят площадь раскопок еще на 200 кв. метров, заказчиком опять может стать строительный холдинг «Аквилон». Таким образом раскопки могут стать одними из крупнейших по вскрытой площади из проведенных в Архангельске. До этого археолог Института археологии РАН Мария Ворожейкина проводила раскопки площадью до 400 кв.метров.